Ланс - Страсбург 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 18:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
22 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ланс
Страсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Страсбург, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Страсбург
Страсбург
40ФранцияврРобен Риссер
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
28ФранцияпзАдриен Томассон
8МалипзМамаду Сангаре
10ФранциянпФлорьян Товен
22ФранциянпУэсли Саид
11ФранциянпОдсонн Эдуар
39БельгияврМайк Пендерс
22ФранциязщГела Дуэ
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
23ФранциязщМамаду Сарр
32АргентинапзВалентин Барко
3АнглияпзБен Чилуэлл
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
7БельгиянпДиегу Морейра
19ПарагвайнпХулио Энсисо
10НидерландынпЭмануэль Эмега
9АргентинанпХоакин Паничелли
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
16.02.2025Франция — Лига 122-й турЛанс0 : 2Страсбург
06.10.2024Франция — Лига 17-й турСтрасбург2 : 2Ланс
10.02.2024Франция - Лига 121-й турЛанс3 : 1Страсбург
29.09.2023Франция - Лига 17-й турСтрасбург0 : 1Ланс
07.04.2023Франция - Лига 130-й турЛанс2 : 1Страсбург
11.01.2023Франция - Лига 118-й турСтрасбург2 : 2Ланс
03.04.2022Франция - Лига 130-й турСтрасбург1 : 0Ланс
22.09.2021Франция - Лига 17-й турЛанс0 : 1Страсбург
21.03.2021Франция - Лига 130-й турСтрасбург1 : 2Ланс
09.01.2021Франция - Лига 119-й турЛанс0 : 1Страсбург
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 4Ланс
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛанс3 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Ланс
25.10.2025Франция — Лига 19-й турЛанс2 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛанс2 : 1
09.11.2025Франция — Лига 112-й турСтрасбург2 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 2Страсбург
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур4 : 1Страсбург
29.10.2025Франция — Лига 110-й турСтрасбург3 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1227
2
Лига чемпионов
Марсель1225
3
Лига чемпионов
Ланс1225
4
Лига чемпионов
Страсбург1222
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1217
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

