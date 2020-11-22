Ланс - Страсбург 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 18:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
22 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Страсбург, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Страсбург
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|28
|пз
|Адриен Томассон
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|32
|пз
|Валентин Барко
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7