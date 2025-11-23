05:08 ()
Воскресенье 23 ноября
Динамо М - Динамо Мх 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
23 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Динамо М
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Динамо Мх, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Динамо Мх1 : 0Динамо М
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М4 : 0Динамо Мх
29.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 1Динамо М
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5Динамо М
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Динамо М2 : 1Динамо Мх
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 5Динамо М
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М1 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Динамо М0 : 2
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 1 : 3Динамо М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Динамо М
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх0 : 1
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо Мх1 : 0
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Динамо Мх
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Динамо Мх1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1633
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1616
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

Отзывы и комментарии к матчу

