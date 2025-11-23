Динамо М - Динамо Мх 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
23 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Динамо Мх, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|29.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|16
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|16
|29
|6
|Спартак М
|16
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|16
|21
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|16
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|16
|12
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8