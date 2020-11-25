22:31 ()
Наполи - Карабах 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Наполи
Карабах

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Карабах, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Карабах
Агдам, Азербайджан
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
31НидерландызщСэм Бёкема
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
19ДаниянпРасмус Хойлунд
70НидерландынпНоа Ланг
7БразилиянпДавид Нерес
99ПольшаврМатеуш Кохальски
2БразилиязщМатеус Силва
13АзербайджанзщБахлул Мустафазаде
81КолумбиязщКевин Давид Медина Рентерия
44АзербайджанзщЭлвин Джафаргулиев
8ЧерногорияпзМарко Янкович
35БразилияпзПедро Бикальо
15Кабо-ВердепзЛеандру Андраде
10ФранцияпзАбделла Зубир
17КолумбиянпКамило Дуран
11ГананпЭммануэль Аддай
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
АзербайджанГурбан Гурбанов
История личных встреч
22.11.2025Италия — Серия А12-й турНаполи3 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Наполи
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турНаполи0 : 0
01.11.2025Италия — Серия А10-й турНаполи0 : 0
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 1Наполи
21.11.2025Азербайджан — Премьер-лига12-й тур2 : 4Карабах
09.11.2025Азербайджан — Премьер-лига11-й турКарабах2 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турКарабах2 : 2
31.10.2025Азербайджан — Премьер-лига10-й турКарабах2 : 0
26.10.2025Азербайджан — Премьер-лига9-й турКарабах0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

