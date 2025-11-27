02:17 ()
Четверг 27 ноября
КАМАЗ - Крылья Советов 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 17:00
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
КАМАЗ
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Крылья Советов, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов1 : 2КАМАЗ
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала КАМАЗ1 : 0Крылья Советов
20.09.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 28-й тур Крылья Советов4 : 0КАМАЗ
24.05.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 11-й тур КАМАЗ3 : 0Крылья Советов
28.09.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 29-й тур Крылья Советов2 : 0КАМАЗ
15.05.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 12-й тур КАМАЗ0 : 0Крылья Советов
22.07.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 17-й тур Крылья Советов2 : 1КАМАЗ
24.05.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 8-й тур КАМАЗ1 : 0Крылья Советов
20.07.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 16-й тур КАМАЗ3 : 1Крылья Советов
28.04.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 9-й тур Крылья Советов1 : 1КАМАЗ
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур КАМАЗ1 : 1
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 3 : 3КАМАЗ
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур КАМАЗ2 : 3
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 0 : 2КАМАЗ
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 0 3 : 4КАМАЗ
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов2 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 1Крылья Советов
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1
08.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Крылья Советов3 : 4
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «КАМАЗ» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

