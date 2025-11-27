КАМАЗ - Крылья Советов 27 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-11-2025 17:00
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Крылья Советов, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Антон Геннадьевич Хазов
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|28-й тур
|4 : 0
|24.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|11-й тур
|3 : 0
|28.09.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|29-й тур
|2 : 0
|15.05.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|12-й тур
|0 : 0
|22.07.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|17-й тур
|2 : 1
|24.05.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|8-й тур
|1 : 0
|20.07.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|16-й тур
|3 : 1
|28.04.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|9-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 3
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|0 : 2
|28.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 4
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 4
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «КАМАЗ» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|4 : 0
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|1 : 3
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11