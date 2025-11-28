00:02 ()
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Шальке-04 - Падерборн 07 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 19:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
28 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Шальке-04
Падерборн 07

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Падерборн 07, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Шальке-040 : 2Падерборн 07
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 072 : 4Шальке-04
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Шальке-043 : 3Падерборн 07
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 1Шальке-04
18.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Шальке-042 : 0Падерборн 07
12.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 070 : 1Шальке-04
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Шальке-041 : 1Падерборн 07
15.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 5Шальке-04
16.05.2015 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-041 : 0Падерборн 07
17.12.2014 Германия - Бундеслига 16-й тур Падерборн 071 : 2Шальке-04
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 0Шальке-04
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-041 : 0
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Шальке-04
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 4 : 0Шальке-04
24.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-041 : 0
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 070 : 2
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 1Падерборн 07
02.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 072 : 1
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Падерборн 072 : 4 ДВ
25.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 2Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071329
2
Повышение
Шальке-041328
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1326
4 Дармштадт 981325
5 Ганновер-961324
6 Кайзерслаутерн1323
7 Герта1323
8 Карлсруэ1321
9 Нюрнберг1318
10 Арминия1317
11 Хольштайн1315
12 Пройссен Мюнстер1315
13 Фортуна1314
14 Бохум1313
15 Гройтер Фюрт1313
16
Стыковая зона
Динамо Др1310
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1310
18
Зона вылета
Магдебург137

