Аль-Ахли - Аль-Кадисия 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 19:30
28 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Короля, Quarter Finals
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Кадисия, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, Quarter Finals, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
|21.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|1 : 5
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|4 : 1
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|24.11.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 5-й тур
|0 : 1
|21.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.11.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 4-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
| Аль-Араби
Аль-Ахли
|0 : 5
| Аль-Батин
Аль-Иттифак
|2 : 2 4 : 2
| Аль-Раед
Аль-Охдуд
|0 : 1
| Аль-Фейсали
Аль-Таавун
|0 : 4
| Аль-Букайриях
Аль-Холуд
|1 : 2
| Аль-Таи
Аль-Халидж
|0 : 5
| Абха
Аль-Шабаб
|2 : 2 2 : 4
| Аль-Адала
Аль-Хиляль
|0 : 1
| Аль-Наджма
Дамак
|2 : 1
| Аль-Зульфи
Аль-Фейха
|0 : 0 4 : 3
| Аль-Хазм
Неом
|2 : 1
| Аль-Вахда
Аль-Иттихад
|0 : 1
| Джидда
Аль-Наср
|0 : 4
| Аль-Джубаиль
Эр-Рияд
|0 : 1
| Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
|1 : 2
| Аль-Ороба
Аль-Кадисия
|1 : 3
1/8 финала
| Аль-Фатех
Эр-Рияд
|2 : 0
| Аль-Халидж
Аль-Таавун
|1 : 1 5 : 3
| Аль-Холуд
Аль-Наджма
|1 : 0 ДВ
| Аль-Батин
Аль-Ахли
|0 : 3
| Аль-Кадисия
Аль-Хазм
|3 : 1
| Аль-Шабаб
Аль-Зульфи
|1 : 0
| Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
|0 : 1
| Аль-Наср
Аль-Иттихад
|1 : 2