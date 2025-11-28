00:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Свернуть список

Аль-Ахли - Аль-Кадисия 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 19:30
28 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Короля, Quarter Finals
Аль-Ахли
Аль-Кадисия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Кадисия, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, Quarter Finals, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
21.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Ахли2 : 1Аль-Кадисия
20.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Кадисия1 : 5Аль-Ахли
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Ахли4 : 1Аль-Кадисия
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Кадисия1 : 0Аль-Ахли
24.11.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 5-й тур Аль-Ахли0 : 1
21.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Ахли2 : 1Аль-Кадисия
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 0 : 1Аль-Ахли
04.11.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 4-й тур 1 : 2Аль-Ахли
30.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Ахли1 : 1
21.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Ахли2 : 1Аль-Кадисия
06.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Кадисия4 : 0
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 2 : 0Аль-Кадисия
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Кадисия3 : 1
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Кадисия0 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Аль-Араби
Аль-Ахли
0 : 5
Аль-Батин
Аль-Иттифак
2 : 2 4 : 2
Аль-Раед
Аль-Охдуд
0 : 1
Аль-Фейсали
Аль-Таавун
0 : 4
Аль-Букайриях
Аль-Холуд
1 : 2
Аль-Таи
Аль-Халидж
0 : 5
Абха
Аль-Шабаб
2 : 2 2 : 4
Аль-Адала
Аль-Хиляль
0 : 1
Аль-Наджма
Дамак
2 : 1
Аль-Зульфи
Аль-Фейха
0 : 0 4 : 3
Аль-Хазм
Неом
2 : 1
Аль-Вахда
Аль-Иттихад
0 : 1
Джидда
Аль-Наср
0 : 4
Аль-Джубаиль
Эр-Рияд
0 : 1
Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
1 : 2
Аль-Ороба
Аль-Кадисия
1 : 3
1/8 финала
Аль-Фатех
Эр-Рияд
2 : 0
Аль-Халидж
Аль-Таавун
1 : 1 5 : 3
Аль-Холуд
Аль-Наджма
1 : 0 ДВ
Аль-Батин
Аль-Ахли
0 : 3
Аль-Кадисия
Аль-Хазм
3 : 1
Аль-Шабаб
Аль-Зульфи
1 : 0
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
0 : 1
Аль-Наср
Аль-Иттихад
1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close