Суббота 29 ноября
Верес - Карпаты 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 18:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
29 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Верес
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Карпаты, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Карпаты
Львов
История личных встреч
07.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Карпаты5 : 0Верес
03.08.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 0Карпаты
09.12.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 19-й тур Верес2 : 2Карпаты
10.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Карпаты1 : 6Верес
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Верес
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Верес1 : 0
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 3Верес
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Верес1 : 1
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Карпаты1 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Карпаты1 : 0
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Карпаты
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Карпаты0 : 0
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Карпаты1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1324
4 Колос1423
5 Кривбасс1321
6 Заря1320
7 Динамо К1320
8 Металлист 19251320
9 Карпаты1318
10 Верес1317
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1314
13
Стыковая зона
Эпицентр1310
14
Стыковая зона
Александрия1310
15
Зона вылета
Рух В1310
16
Зона вылета
Полтава136

