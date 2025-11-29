Верес - Карпаты 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 18:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
29 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Карпаты, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Карпаты
Львов
История личных встреч
|07.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|03.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.12.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 19-й тур
|2 : 2
|10.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|1 : 6
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|13
|24
|4
|Колос
|14
|23
|5
|Кривбасс
|13
|21
|6
|Заря
|13
|20
|7
|Динамо К
|13
|20
|8
|Металлист 1925
|13
|20
|9
|Карпаты
|13
|18
|10
|Верес
|13
|17
|11
|Оболонь-Бровар
|14
|17
|12
|Кудровка
|13
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|13
|10
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Рух В
|13
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6