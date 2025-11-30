01:24 ()
Айнтрахт Ф - Вольфсбург 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
30 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Айнтрахт Ф
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вольфсбург, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вольфсбург
Вольфсбург
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
27ГерманияпзМарио Гётце
18ГерманияпзМахмуд Дауд
8АлжирпзФарес Шаиби
20ЯпониянпРицу Доан
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
17ФранциянпЭлье Ваи
1ПольшаврКамиль Грабара
26ФранциязщСаэль Кумбеди
3СловакиязщДенис Вавро
14НидерландызщЙенсон Селт
25ГерманияпзАрон Центер
31ГерманияпзЯнник Герардт
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
9АлжирнпМохамед Амура
39АвстриянпПатрик Виммер
17ГерманиянпДженан Пейчинович
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
НидерландыПаул Симонис
История личных встреч
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й турАйнтрахт Ф1 : 1Вольфсбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф2 : 2Вольфсбург
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турВольфсбург2 : 0Айнтрахт Ф
05.03.2023Германия - Бундеслига23-й турВольфсбург2 : 2Айнтрахт Ф
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турВольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф4 : 3Вольфсбург
11.12.2020Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург2 : 1Айнтрахт Ф
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАйнтрахт Ф0 : 3
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 4Айнтрахт Ф
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 0Айнтрахт Ф
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 3
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Вольфсбург
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург2 : 3
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм1223
5
Лига Европы
Боруссия Д1122
6
Лига конференций
Штутгарт1122
7 Айнтрахт Ф1120
8 Вердер1216
9 Кёльн1215
10 Унион1215
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1210
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц116

