Айнтрахт Ф - Вольфсбург 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
30 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вольфсбург, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вольфсбург
Вольфсбург
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|27
|пз
|Марио Гётце
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|17
|нп
|Элье Ваи
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|3
|зщ
|Денис Вавро
|14
|зщ
|Йенсон Селт
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Паул Симонис
История личных встреч
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 3
|11.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|11
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|8
|Вердер
|12
|16
|9
|Кёльн
|12
|15
|10
|Унион
|12
|15
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|12
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|11
|6