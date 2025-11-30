01:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Свернуть список

Александрия - Рух В 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 13:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
30 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Александрия
Рух В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Рух В, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
12.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур Рух В1 : 1Александрия
05.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Александрия1 : 1Рух В
04.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Александрия2 : 2Рух В
28.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур Рух В0 : 0Александрия
26.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Рух В0 : 1Александрия
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Рух В0 : 0Александрия
28.11.2022 Украина - Премьер-лига 15-й тур Александрия1 : 1Рух В
31.10.2021 Украина - Премьер-лига 13-й тур Рух В0 : 0Александрия
02.05.2021 Украина - Премьер-лига 24-й тур Рух В2 : 1Александрия
28.11.2020 Украина - Премьер-лига 11-й тур Александрия0 : 0Рух В
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Александрия
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия0 : 3
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Александрия
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Александрия0 : 1
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Александрия
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Рух В4 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Рух В
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Рух В
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала 1 : 0Рух В
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Рух В
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1324
4 Колос1423
5 Кривбасс1321
6 Заря1320
7 Динамо К1320
8 Металлист 19251320
9 Карпаты1419
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Эпицентр1310
14
Стыковая зона
Александрия1310
15
Зона вылета
Рух В1310
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close