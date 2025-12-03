Ливерпуль - Сандерленд 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 22:15
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
03 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Сандерленд, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Арне Слот
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|02.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|26.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|06.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|30.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|27.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|02.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Сандерленд». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2