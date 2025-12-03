03:38 ()
Ливерпуль - Сандерленд 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 22:15
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
03 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Сандерленд, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Сандерленд
Сандерленд
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
12 Испания нп Элиэзер Майенда
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
02.01.2017 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд2 : 2Ливерпуль
26.11.2016 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0Сандерленд
06.02.2016 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 2Сандерленд
30.12.2015 Англия - Премьер-лига 19-й тур Сандерленд0 : 1Ливерпуль
10.01.2015 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сандерленд0 : 1Ливерпуль
06.12.2014 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ливерпуль0 : 0Сандерленд
27.03.2014 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль2 : 1Сандерленд
29.09.2013 Англия - Премьер-лига 6-й тур Сандерленд1 : 3Ливерпуль
02.01.2013 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль3 : 0Сандерленд
15.09.2012 Англия - Премьер-лига 4-й тур Сандерленд1 : 1Ливерпуль
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Ливерпуль
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль1 : 4
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль0 : 3
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Ливерпуль
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль1 : 0
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Сандерленд3 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Сандерленд
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Сандерленд2 : 2
03.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Сандерленд1 : 1
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Сандерленд
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Сандерленд». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

Новости футбола

