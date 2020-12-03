03:39 ()
Бохум - Штутгарт 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 19:00
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
03 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Бохум
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Штутгарт, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Тимо Хорн
39 Германия зщ Леандро Моргалла
20 Швейцария зщ Ноа Лоосли
3 Германия зщ Филипп Штромпф
34 Германия зщ Cajetan Lenz
32 Германия пз Максимилиан Виттек
24 Германия пз Матс Панневиг
11 Германия пз Мориц-Брони Квартенг
29 Германия нп Фарид Альфа-Рупрехт
21 Германия нп Франсис-Икечукву Оньека
33 Германия нп Филипп Хофман
1 Германия вр Фабиан Бредлов
29 Германия зщ Финн Ельч
2 Бельгия зщ Амин Аль-Дахиль
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия пз Джейми Левелинг
8 Португалия нп Тьягу Томаш
26 Германия нп Дениз Ундав
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Бохум0 : 4Штутгарт
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Штутгарт2 : 0Бохум
20.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Бохум1 : 0Штутгарт
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт5 : 0Бохум
09.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Бохум2 : 3Штутгарт
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Штутгарт4 : 1Бохум
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 1Бохум
26.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Бохум0 : 0Штутгарт
17.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Бохум0 : 1Штутгарт
02.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Штутгарт2 : 1Бохум
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 3Бохум
21.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Бохум1 : 2
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Бохум
02.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Бохум2 : 0
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 1Бохум
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 1Штутгарт
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 0 : 4Штутгарт
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 3 : 3Штутгарт
09.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Штутгарт3 : 2
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Штутгарт2 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

