Бохум - Штутгарт 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 19:00
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
03 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Штутгарт, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Штутгарт
|1
|вр
|Тимо Хорн
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|20
|зщ
|Ноа Лоосли
|3
|зщ
|Филипп Штромпф
|34
|зщ
|Cajetan Lenz
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|24
|пз
|Матс Панневиг
|11
|пз
|Мориц-Брони Квартенг
|29
|нп
|Фарид Альфа-Рупрехт
|21
|нп
|Франсис-Икечукву Оньека
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|29
|зщ
|Финн Ельч
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 3
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|17.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|21.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
1/16 финала
| Вольфсбург
Хольштайн
|0 : 1
| Герта
Эльверсберг
|3 : 0
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|1 : 1 2 : 4
| Хайденхайм
Гамбург
|0 : 1
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|2 : 2 8 : 7
| Аугсбург
Бохум
|0 : 1
| Энерги
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Боруссия М
Карлсруэ
|3 : 1
| Падерборн 07
Байер
|2 : 4 ДВ
| Майнц
Штутгарт
|0 : 2
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|0 : 1
| Иллертиссен
Магдебург
|0 : 3
| Кёльн
Бавария
|1 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 3
| Унион
Арминия
|2 : 1 ДВ
| Дармштадт 98
Шальке-04
|4 : 0
1/8 финала
| Боруссия М
Санкт-Паули
|02.12
| Герта
Кайзерслаутерн
|02.12
| РБ Лейпциг
Магдебург
|02.12
| Боруссия Д
Байер
|02.12
| Фрайбург
Дармштадт 98
|03.12
| Бохум
Штутгарт
|03.12
| Унион
Бавария
|03.12
| Гамбург
Хольштайн
|03.12