Овьедо - Сельта 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
20 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Овьедо
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Сельта, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Сельта
Виго
13 Испания вр Аарон Эскандель
24 Испания зщ Лукас Айхадо
4 Испания зщ Давид Костас
2 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
5 Испания пз Альберто Рейна
10 Франция нп Хессем Хассан
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
7 Марокко нп Ильяс Шаир
13 Румыния вр Йонуц Раду
12 Испания зщ Ману Фернандес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
32 Испания зщ Хави Родригес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
16 Испания пз Мигель Роман
22 Испания пз Уго Сотело
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
9 Испания нп Ферран Жутгла
10 Испания нп Яго Аспас
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 4 : 0Овьедо
05.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Овьедо0 : 0
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 2 : 0Овьедо
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Овьедо0 : 0
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Овьедо
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 2 3 : 0Сельта
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Сельта2 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Сельта1 : 2
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 0 : 2Сельта
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 1 6 : 7Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Атлетик Б1723
8 Сельта1622
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Райо Вальекано1618
13 Алавес1618
14 Мальорка1617
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1615
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1610
20
Зона вылета
Леванте159

