Овьедо - Сельта 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
20 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Сельта, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Сельта
Виго
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|4
|зщ
|Давид Костас
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|13
|вр
|Йонуц Раду
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|32
|зщ
|Хави Родригес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Мигель Роман
|22
|пз
|Уго Сотело
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|10
|нп
|Яго Аспас
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 2 3 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 6 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Атлетик Б
|17
|23
|8
|Сельта
|16
|22
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Райо Вальекано
|16
|18
|13
|Алавес
|16
|18
|14
|Мальорка
|16
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|16
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9