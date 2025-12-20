Леванте - Реал Сосьедад 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 17:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
20 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Пабло Куньят
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|16
|пз
|Кервин Арриага
|12
|пз
|Унай Венседор
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|18
|пз
|Карлос Солер
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|06.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|15.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 3
|18.02.2018
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|21.09.2017
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 2
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Атлетик Б
|17
|23
|8
|Сельта
|16
|22
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Райо Вальекано
|16
|18
|13
|Алавес
|16
|18
|14
|Мальорка
|16
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|16
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9