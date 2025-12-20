02:31 ()
Леванте - Реал Сосьедад 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 17:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
20 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Леванте
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания).

Составы команд
Леванте
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврПабло Куньят
14ИспаниязщХорхе Кабельо
22ГерманиязщДжереми Тольян
3УругвайзщАлан Маттурро
23ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзКарлос Альварес
16ГондураспзКервин Арриага
12ИспанияпзУнай Венседор
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
9ИспаниянпИван Ромеро
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
31ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
5ИспаниязщИгор Субельдия
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
23ИспанияпзБрайс Мендес
18ИспанияпзКарлос Солер
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
Главные тренеры
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
06.05.2022Испания - Примера35-й турЛеванте2 : 1Реал Сосьедад
28.08.2021Испания - Примера3-й турРеал Сосьедад1 : 0Леванте
07.03.2021Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Леванте
19.12.2020Испания - Примера14-й турЛеванте2 : 1Реал Сосьедад
06.07.2020Испания - Примера34-й турЛеванте1 : 1Реал Сосьедад
30.10.2019Испания - Примера11-й турРеал Сосьедад1 : 2Леванте
15.03.2019Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 1Леванте
09.11.2018Испания - Примера12-й турЛеванте1 : 3Реал Сосьедад
18.02.2018Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад3 : 0Леванте
21.09.2017Испания - Примера5-й турЛеванте3 : 0Реал Сосьедад
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур1 : 0Леванте
08.12.2025Испания — Примера15-й тур2 : 0Леванте
29.11.2025Испания — Примера14-й турЛеванте0 : 2
21.11.2025Испания — Примера13-й тур1 : 0Леванте
08.11.2025Испания — Примера12-й тур3 : 1Леванте
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур1 : 2Реал Сосьедад
12.12.2025Испания — Примера16-й турРеал Сосьедад1 : 2
06.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Реал Сосьедад
30.11.2025Испания — Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 3
22.11.2025Испания — Примера13-й тур1 : 3Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Атлетик Б1723
8 Сельта1622
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Райо Вальекано1618
13 Алавес1618
14 Мальорка1617
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1615
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1610
20
Зона вылета
Леванте159

