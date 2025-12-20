Эштрела - Морейренсе 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 22:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
20 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Морейренсе, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
