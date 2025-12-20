02:33 ()
Эштрела - Морейренсе 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 22:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
20 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Эштрела
Морейренсе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Морейренсе, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе1 : 1Эштрела
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 1Морейренсе
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Морейренсе2 : 2Эштрела
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1Морейренсе
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2Эштрела
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Эштрела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Эштрела
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела1 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 3 : 5Эштрела
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Морейренсе0 : 4
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 3Морейренсе
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 1Морейренсе
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 2Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Брага1425
6 Фамаликан1423
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Алверка1417
10 Риу Аве1416
11 Насьонал1415
12 Санта-Клара1415
13 Эштрела1414
14 Эшторил1414
15 Арока1412
16
Стыковая зона
Каза Пия1410
17
Зона вылета
Тондела149
18
Зона вылета
АВС143

