Гоу Эхед Иглс - Гронинген 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
21 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Гронинген, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Гронинген
Гронинген
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|17
|пз
|Матис Сюре
|23
|нп
|Тибо Батен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|9
|нп
|Милан Смит
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Tika de Jonge
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Мелвин Бул
|Дик Люккин
История личных встреч
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|18.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|31.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|10.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 1 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|Эксельсиор
|16
|19
|12
|ПЕК Зволле
|17
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|14
|Фортуна
|16
|18
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|17
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12