Гоу Эхед Иглс - Гронинген 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
21 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Гронинген, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Гронинген
Гронинген
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
29 Дания зщ Аске Адельгор
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
34 Нидерланды пз Яссир Салах Рахмуни
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
17 Бельгия пз Матис Сюре
23 Бельгия нп Тибо Батен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
9 Нидерланды нп Милан Смит
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1Гронинген
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
21.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гронинген2 : 1Гоу Эхед Иглс
21.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Гронинген
22.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
18.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гронинген1 : 1Гоу Эхед Иглс
31.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 0Гоу Эхед Иглс
10.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 1 1 : 3Гоу Эхед Иглс
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Гронинген3 : 0
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2Гронинген
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Гронинген
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1723
10 Спарта1620
11 Эксельсиор1619
12 ПЕК Зволле1719
13 Гоу Эхед Иглс1618
14 Фортуна1618
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1714
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

