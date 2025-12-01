Египет - ЮАР 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 17:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
26 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - ЮАР, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
ЮАР
|23
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|6
|зщ
|Яссер Ибрахим
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
|12
|зщ
|Мохамед Хамди
|19
|пз
|Марван Аттия
|14
|пз
|Хамди Фати
|8
|пз
|Эмам Ашур
|10
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Трезеге
|22
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Хулисо Мудау
|21
|зщ
|Сиябонга Нгезана
|14
|зщ
|Mbekezeli Mbokazi
|6
|зщ
|Обрей Модиба
|13
|пз
|Яя Ситхоле
|4
|пз
|Тебохо Мокоена
|11
|пз
|Мохау Нкота
|17
|пз
|Sipho Mbule
|7
|пз
|Осуин Апполлис
|9
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Хоссам Хассан
|Уго Броос
История личных встреч
|06.07.2019
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|0 : 1
|06.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|3 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Египет — ЮАР. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0