Египет - ЮАР 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 17:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
26 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур
Египет
ЮАР

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - ЮАР, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
ЮАР
23ЕгипетврМохамед Эль-Шенави
3ЕгипетзщМохамед Хани
6ЕгипетзщЯссер Ибрахим
4ЕгипетзщХоссам Абдельмагид
12ЕгипетзщМохамед Хамди
19ЕгипетпзМарван Аттия
14ЕгипетпзХамди Фати
8ЕгипетпзЭмам Ашур
10ЕгипетнпМохамед Салах
7Египетнп Трезеге
22ЕгипетнпОмар Мармуш
1ЮАРврРонвен Уильямс
20ЮАРзщХулисо Мудау
21ЮАРзщСиябонга Нгезана
14ЮАРзщMbekezeli Mbokazi
6ЮАРзщОбрей Модиба
13ЮАРпзЯя Ситхоле
4ЮАРпзТебохо Мокоена
11ЮАРпзМохау Нкота
17ЮАРпзSipho Mbule
7ЮАРпзОсуин Апполлис
9ЮАРнпЛайл Фостер
Главные тренеры
ЕгипетХоссам Хассан
БельгияУго Броос
История личных встреч
06.07.2019Кубок африканских наций1/8 финалаЕгипет0 : 1ЮАР
06.09.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1ЮАР1 : 0Египет
22.12.2025Кубок африканских нацийГруппа B. 1-й турЕгипет2 : 1
16.12.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЕгипет2 : 1
17.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЕгипет1 : 1 2 : 0
14.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи2 : 0Египет
12.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа A. 10-й турЕгипет1 : 0
22.12.2025Кубок африканских нацийГруппа B. 1-й турЮАР2 : 1
16.12.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЮАР1 : 0
15.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЮАР3 : 1
14.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа C. 10-й турЮАР3 : 0
10.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа C. 9-й тур0 : 0ЮАР
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Египет — ЮАР. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

