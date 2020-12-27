Торино - Кальяри 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 16:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
27 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кальяри, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|61
|пз
|Адриен Тамез
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|10
|пз
|Никола Влашич
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|19
|нп
|Че Адамс
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Элия Каприле
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|26
|зщ
|Йерри Мина
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Мишель Адопо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|9
|нп
|Семих Кылычсой
Главные тренеры
|Марко Барони
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|26.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|16
|20
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|16
|15
|16
|Дженоа
|16
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|16
|9