Торино - Кальяри 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 16:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
27 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Торино
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кальяри, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Кальяри
Кальяри
1 Италия вр Альберто Палеари
13 Чили зщ Гильермо Марипан
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
32 Албания пз Кристьян Аслани
61 Франция пз Адриен Тамез
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
10 Хорватия пз Никола Влашич
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
20 Австрия пз Валентино Лацаро
19 Шотландия нп Че Адамс
91 Колумбия нп Дуван Сапата
1 Италия вр Элия Каприле
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
33 Словакия зщ Адам Оберт
26 Колумбия зщ Йерри Мина
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
14 Италия пз Алессандро Дейола
8 Франция пз Мишель Адопо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
9 Турция нп Семих Кылычсой
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Торино2 : 0Кальяри
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Кальяри3 : 2Торино
26.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри1 : 2Торино
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Торино0 : 0Кальяри
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Кальяри
06.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 1Торино
19.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри0 : 1Торино
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Торино2 : 3Кальяри
27.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри4 : 2Торино
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Торино1 : 1Кальяри
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Торино
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Торино1 : 0
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Торино2 : 3
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Торино
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Торино1 : 5
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри2 : 2
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Кальяри
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 1 9 : 8Кальяри
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1620
14 Лечче1516
15 Кальяри1615
16 Дженоа1614
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина169

