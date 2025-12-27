Эшторил - Алверка 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 22:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
27 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Алверка, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Эшторил
Алверка
История личных встреч
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|43
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|15
|38
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|15
|35
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|15
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|15
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4