Аль-Иттихад - Аль-Шабаб 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 19:30
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
27 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Шабаб, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Лоран Блан
История личных встреч
|29.11.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|4 : 1
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 3
|01.04.2025
|Кубок Короля
|1/2 финала
|3 : 2
|22.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|2 : 1
|26.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|1 : 3
|03.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|1 : 0
|23.12.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|9
|27
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|10
|26
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|10
|25
|4
|Аль-Ахли
|10
|19
|5
|Аль-Кадисия
|9
|17
|6
|Неом
|10
|17
|7
|Аль-Иттифак
|10
|15
|8
|Аль-Халидж
|10
|14
|9
|Аль-Иттихад
|9
|14
|10
|Аль-Фейха
|10
|12
|11
|Аль-Хазм
|10
|10
|12
|Аль-Холуд
|10
|9
|13
|Аль-Шабаб
|9
|8
|14
|Аль-Фатех
|10
|8
|15
|Эр-Рияд
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|9
|5
| 17
Зона вылета
|Дамак
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|10
|1