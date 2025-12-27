05:20 ()
Аль-Иттихад - Аль-Шабаб 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 19:30
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
27 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Шабаб

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Шабаб, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
Франция Лоран Блан
История личных встреч
29.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Иттихад4 : 1Аль-Шабаб
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Шабаб2 : 3Аль-Иттихад
01.04.2025 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Иттихад3 : 2Аль-Шабаб
22.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Шабаб
26.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Иттихад1 : 3Аль-Шабаб
03.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур Аль-Шабаб1 : 0Аль-Иттихад
23.12.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 6-й тур Аль-Иттихад1 : 0
29.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Иттихад4 : 1Аль-Шабаб
24.11.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 5-й тур 4 : 2Аль-Иттихад
21.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Иттихад2 : 1
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Иттихад0 : 1
29.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Иттихад4 : 1Аль-Шабаб
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 1 : 1Аль-Шабаб
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Шабаб1 : 1
31.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 1 : 0Аль-Шабаб
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Шабаб1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср927
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1026
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун1025
4 Аль-Ахли1019
5 Аль-Кадисия917
6 Неом1017
7 Аль-Иттифак1015
8 Аль-Халидж1014
9 Аль-Иттихад914
10 Аль-Фейха1012
11 Аль-Хазм1010
12 Аль-Холуд109
13 Аль-Шабаб98
14 Аль-Фатех108
15 Эр-Рияд108
16
Зона вылета
Аль-Охдуд95
17
Зона вылета
Дамак95
18
Зона вылета
Аль-Наджма101

