Сандерленд - Лидс Юнайтед 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
28 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лидс Юнайтед, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|32
|зщ
|Трай Хам
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|34
|пз
|Гранит Джака
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|24
|нп
|Симон Адингра
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Лукас Перри
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|17.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 2
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 1
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 2
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|17
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|17
|27
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|17
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Эвертон
|18
|25
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2