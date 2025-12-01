22:06 ()
Сандерленд - Лидс Юнайтед 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
28 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Сандерленд
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лидс Юнайтед, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
34 Швейцария пз Гранит Джака
11 Англия пз Кристофер Ригг
28 Франция пз Энцо Ле Фе
24 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Бразилия вр Лукас Перри
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
11 США пз Бренден Ааронсон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
17.02.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Сандерленд
04.10.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сандерленд2 : 2Лидс Юнайтед
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Сандерленд
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Сандерленд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Сандерленд1 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Сандерленд
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Сандерленд
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Сандерленд3 : 2
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1729
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1727
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1726
10 Фулхэм1826
11 Эвертон1825
12 Брайтон энд Хоув Альбион1824
13 Ньюкасл Юнайтед1823
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

