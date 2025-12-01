22:07 ()
Свернуть список

Болонья - Сассуоло 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 19:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
28 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Болонья
Сассуоло

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сассуоло, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Сассуоло
Сассуоло
13 Италия вр Федерико Равалья
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
41 Чехия зщ Мартин Витик
20 Италия пз Надир Цортеа
6 Хорватия пз Никола Моро
4 Италия пз Томмазо Побега
80 Италия пз Джованни Фаббьян
11 Англия пз Джонатан Роу
7 Италия нп Риккардо Орсолини
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
7 Италия пз Кристиан Вольпато
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
9 Марокко нп Валид Хеддира
45 Франция нп Арман Лорьенте
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
03.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Болонья4 : 2Сассуоло
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 1Болонья
08.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Сассуоло1 : 1Болонья
12.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Болонья3 : 0Сассуоло
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Болонья1 : 3Сассуоло
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Сассуоло0 : 3Болонья
20.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Сассуоло1 : 1Болонья
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Болонья3 : 4Сассуоло
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Болонья1 : 2Сассуоло
08.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Сассуоло3 : 1Болонья
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 0Болонья
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Болонья1 : 1 3 : 2
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Болонья0 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Болонья
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Болонья
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Сассуоло0 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Сассуоло
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Сассуоло3 : 1
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 0Сассуоло
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Сассуоло2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1525
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1614
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close