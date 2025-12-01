Болонья - Сассуоло 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 19:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
28 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сассуоло, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Сассуоло
Сассуоло
|13
|вр
|Федерико Равалья
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|41
|зщ
|Мартин Витик
|20
|пз
|Надир Цортеа
|6
|пз
|Никола Моро
|4
|пз
|Томмазо Побега
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|11
|пз
|Джонатан Роу
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|9
|нп
|Валид Хеддира
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 4
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|08.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9