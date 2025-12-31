00:20 ()
Габон - Кот-д'Ивуар 31 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 31-12-2025 21:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
31 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур
Габон
Кот-д'Ивуар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Кот-д'Ивуар, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Габон
Кот-д'Ивуар
23 Габон вр Лойс Мбаба
13 Габон зщ Mick Onfia
4 Габон зщ Алекс Мукету-Муссунда
19 Габон зщ Жак Экомье
17 Габон зщ Андре Поко
18 Габон пз Марио Лемина
12 Габон пз Гелор Канга
22 Габон пз Ибраим Дидье Ндонг
10 Габон нп Шави Бабика
20 Габон нп Дени Буанга
9 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
1 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
17 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
7 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
21 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
8 Кот-д'Ивуар пз Франк Кессье
18 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
6 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
15 Кот-д'Ивуар пз Амад Диалло
9 Кот-д'Ивуар нп Вакун Байо
10 Кот-д'Ивуар нп Уилфрид Заха
Главные тренеры
Габон Тьерри Муйума
Кот-д'Ивуар Эмерс Фаэ
История личных встреч
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 8-й тур Габон0 : 0Кот-д'Ивуар
07.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 3-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0Габон
05.09.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа C. 4-й тур Кот-д'Ивуар1 : 2Габон
02.09.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа C. 3-й тур Габон0 : 3Кот-д'Ивуар
04.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Кот-д'Ивуар2 : 1Габон
14.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Габон0 : 0Кот-д'Ивуар
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур Габон2 : 3
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур 1 : 0Габон
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала 4 : 1 ДВГабон
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Габон2 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 9-й тур 3 : 4Габон
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур Кот-д'Ивуар1 : 1
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Кот-д'Ивуар
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Кот-д'Ивуар
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Кот-д'Ивуар3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко37
2
1/8 финала
Мали33
3
1/8 финала - возможный выход
Коморские острова32
4 Замбия32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия39
2
1/8 финала
Тунис34
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания32
4 Уганда31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

