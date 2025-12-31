Габон - Кот-д'Ивуар 31 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 31-12-2025 21:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
31 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Кот-д'Ивуар, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Габон
Кот-д'Ивуар
|23
|вр
|Лойс Мбаба
|13
|зщ
|Mick Onfia
|4
|зщ
|Алекс Мукету-Муссунда
|19
|зщ
|Жак Экомье
|17
|зщ
|Андре Поко
|18
|пз
|Марио Лемина
|12
|пз
|Гелор Канга
|22
|пз
|Ибраим Дидье Ндонг
|10
|нп
|Шави Бабика
|20
|нп
|Дени Буанга
|9
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Яхья Фофана
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|8
|пз
|Франк Кессье
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|6
|пз
|Секо Фофана
|15
|пз
|Амад Диалло
|9
|нп
|Вакун Байо
|10
|нп
|Уилфрид Заха
Главные тренеры
|Тьерри Муйума
|Эмерс Фаэ
История личных встреч
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 8-й тур
|0 : 0
|07.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 3-й тур
|0 : 3
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
|14.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|4 : 1 ДВ
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 9-й тур
|3 : 4
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Мали
|3
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Коморские острова
|3
|2
|4
|Замбия
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Тунис
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|3
|2
|4
|Уганда
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0