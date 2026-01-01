02:40 ()
Кристал Пэлас - Фулхэм 01 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 01-01-2026 19:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Кристал Пэлас
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Фулхэм, которое состоится 01 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Фулхэм
Лондон
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
20 Англия пз Адам Уортон
19 Англия пз Уилл Хьюз
3 Англия пз Тайрик Митчелл
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
9 Англия нп Эдди Нкетиа
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
22 Бразилия пз Кевин
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 2Кристал Пэлас
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Фулхэм0 : 3Кристал Пэлас
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2Фулхэм
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм1 : 1Кристал Пэлас
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас0 : 0Фулхэм
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Фулхэм1 : 2Кристал Пэлас
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас0 : 1
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 8 : 7Кристал Пэлас
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 4 : 1Кристал Пэлас
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Кристал Пэлас2 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас0 : 3
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Фулхэм
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм1 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 1Фулхэм
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Фулхэм
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 2Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1828
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1826
10 Ньюкасл Юнайтед1926
11 Кристал Пэлас1826
12 Фулхэм1826
13 Тоттенхэм Хотспур1825
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

