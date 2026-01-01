Кристал Пэлас - Фулхэм 01 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 01-01-2026 19:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Фулхэм, которое состоится 01 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|22
|пз
|Кевин
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Марку Силва
История личных встреч
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|18
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|11
|Кристал Пэлас
|18
|26
|12
|Фулхэм
|18
|26
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3