02:36 ()
Свернуть список

Арсенал - Ливерпуль 08 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 08-01-2026 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
08 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Арсенал
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 08 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
7 Англия нп Букайо Сака
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
7 Германия пз Флориан Вирц
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 0Арсенал
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль2 : 2Арсенал
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал2 : 2Ливерпуль
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль2 : 1Арсенал
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал3 : 1Ливерпуль
07.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Арсенал0 : 2Ливерпуль
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль1 : 1Арсенал
09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 2Арсенал
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал3 : 2Ливерпуль
16.03.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Арсенал0 : 2Ливерпуль
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Арсенал
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Арсенал4 : 1
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал2 : 1
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 1 8 : 7
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Арсенал
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Ливерпуль
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль0 : 0
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Ливерпуль
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close