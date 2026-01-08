Арсенал - Ливерпуль 08 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 08-01-2026 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
08 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 08 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|7
|нп
|Букайо Сака
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
|7
|пз
|Флориан Вирц
Главные тренеры
|Микель Артета
|Арне Слот
История личных встреч
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|07.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6