Удинезе - Пиза 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
10 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Пиза, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Пиза
Пиза
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|28
|зщ
|Умар Соле
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|15
|пз
|Идрисса Туре
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Мариус Марин
|10
|пз
|Маттео Трамони
|18
|нп
|М'бала Нзола
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|18
|33
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|18
|26
|9
|Лацио
|19
|25
|10
|Удинезе
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13
| 20
Зона вылета
|Пиза
|19
|12