Удинезе - Пиза 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
10 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Удинезе
Пиза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Пиза, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Пиза
Пиза
40НигерияврМадука Окойе
31ДаниязщТомас Кристенсен
27БельгиязщКристиан Кабазель
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
28ФранциязщУмар Соле
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
14ФранцияпзАртюр Атта
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
9АнглиянпКинан Дэвис
1ХорватияврАдриан Шемпер
4ИталиязщАнтонио Караччоло
5ИталиязщСимоне Канестрелли
3ИталиязщСамуэеле Ангори
33ИталиязщАртуро Калабрези
15ГерманияпзИдрисса Туре
36ИталияпзГабриэле Пиччинини
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
6РумынияпзМариус Марин
10ФранцияпзМаттео Трамони
18АнголанпМ'бала Нзола
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
14.09.2025Италия — Серия А3-й турПиза0 : 1Удинезе
07.01.2026Италия — Серия А19-й тур1 : 2Удинезе
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 0Удинезе
27.12.2025Италия — Серия А17-й турУдинезе1 : 1
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур5 : 1Удинезе
14.12.2025Италия — Серия А15-й турУдинезе1 : 0
06.01.2026Италия — Серия А19-й турПиза0 : 3
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 1Пиза
27.12.2025Италия — Серия А17-й турПиза0 : 2
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур2 : 2Пиза
12.12.2025Италия — Серия А15-й тур1 : 0Пиза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1833
7 Аталанта1928
8 Болонья1826
9 Лацио1925
10 Удинезе1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Фиорентина1913
20
Зона вылета
Пиза1912

