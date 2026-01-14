01:34 ()
Альбасете - Реал Мадрид 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 22:00
14 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/8 финала
Альбасете
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альбасете - Реал Мадрид, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альбасете
Альбасете
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
10.01.2026 Испания — Сегунда 21-й тур 0 : 0Альбасете
04.01.2026 Испания — Сегунда 20-й тур Альбасете1 : 3
21.12.2025 Испания — Сегунда 19-й тур 1 : 1Альбасете
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала Альбасете2 : 2 3 : 0
14.12.2025 Испания — Сегунда 18-й тур Альбасете1 : 3
11.01.2026 Суперкубок Испании Финал 3 : 2Реал Мадрид
08.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала 1 : 2Реал Мадрид
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид5 : 1
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 2 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Испании: «Альбасете» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
13.01
Реал Сосьедад
Осасуна
13.01
Культураль Леонеса
Атлетик Б
13.01
Бетис
Эльче
14.01
Альбасете
Реал Мадрид
14.01
Алавес
Райо Вальекано
14.01
Расинг
Барселона
15.01
Бургос
Валенсия
15.01

