Альбасете - Реал Мадрид 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 22:00
14 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альбасете - Реал Мадрид, которое состоится 14 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альбасете
Альбасете
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|10.01.2026
|Испания — Сегунда
|21-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Испания — Сегунда
|20-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Испания — Сегунда
|19-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 0
|14.12.2025
|Испания — Сегунда
|18-й тур
|1 : 3
|11.01.2026
|Суперкубок Испании
|Финал
|3 : 2
|08.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Испании: «Альбасете» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Оуренсе
Овьедо
|4 : 2 ДВ
| УКАМ Мурсия
Кадис
|1 : 3
| СД Логроньес
Расинг
|0 : 4
| Лангрео
Расинг Ф
|0 : 0 3 : 4
| Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
|1 : 4
| Сан-Фернандо
Альбасете
|0 : 3
| Гвадалахара
Касереньо
|2 : 1
| Утебо
Уэска
|0 : 3
| Эстремадура
Лас-Пальмас
|3 : 1
| Толедо
Севилья
|1 : 4
| Побленсе
Сабадель
|1 : 2 ДВ
| Эбро
Тарасона
|1 : 1 4 : 3
| Мутильвера
Сарагоса
|1 : 3
| Ла-Унион
Сеута
|0 : 2
| Лорка Депортива
Альмерия
|0 : 2
| Атлетико Асторга
Мирандес
|1 : 1 3 : 4
| Навалькарнеро
Мерида
|2 : 1
| Наксари
Эйбар
|2 : 4
| Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Нумансия
Аренас
|3 : 0
| Сант-Андреу
Теруэль
|2 : 1 ДВ
| Асуага
Леганес
|1 : 4
| Португалете
Вальядолид
|1 : 0
| Оуренсе
Понтеведра
|1 : 1 0 : 3
| Сьюдад де Лусена
Вильярреал
|0 : 6
| Хаэн
Эльденсе
|1 : 3
| Кинтанар дель Рей
Ибица
|1 : 1 4 : 3
| Ориуэла
Леванте
|3 : 4
| Валье де Эгес
ФК Андорра
|1 : 5
| Атлетико Балеарес
Химнастик
|2 : 0
| Реал Авила
Реал Авилес
|1 : 0 ДВ
| УД Логроньес
Понферрадина
|1 : 3
| Мурсия
Антекера
|1 : 1 2 : 1
| Антониано
Кастельон
|1 : 0
| Эстепона
Малага
|1 : 3
1/32 финала
| Португалете
Алавес
|0 : 3
| Эбро
Осасуна
|3 : 5
| Нумансия
Мальорка
|2 : 3
| Расинг Ф
Уэска
|0 : 2
| Гвадалахара
Сеута
|1 : 0
| Навалькарнеро
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Культураль Леонеса
ФК Андорра
|4 : 2
| Эльденсе
Альмерия
|2 : 1
| Мирандес
Спортинг Хихон
|0 : 2
| Талавера-де-ла-Рейна
Малага
|2 : 1
| Мурсия
Кадис
|3 : 2
| Антониано
Вильярреал
|1 : 1 3 : 5
| Оуренсе
Жирона
|2 : 1
| Кинтанар дель Рей
Эльче
|1 : 2 ДВ
| Понтеведра
Эйбар
|0 : 3
| Реал Авила
Райо Вальекано
|1 : 2 ДВ
| Сабадель
Депортиво
|0 : 2
| Леганес
Альбасете
|1 : 2
| Атлетико Балеарес
Эспаньол
|1 : 0
| Понферрадина
Расинг
|1 : 2 ДВ
| Картахена
Валенсия
|1 : 2 ДВ
| Сант-Андреу
Сельта
|1 : 1 6 : 7
| Эстремадура
Севилья
|1 : 2
| Сарагоса
Бургос
|0 : 1 ДВ
| Тенерифе
Гранада
|0 : 1
1/16 финала
| Эйбар
Эльче
|0 : 1
| Депортиво
Мальорка
|1 : 0
| Эльденсе
Реал Сосьедад
|1 : 2
| Спортинг Хихон
Валенсия
|0 : 2
| Гвадалахара
Барселона
|0 : 2
| Культураль Леонеса
Леванте
|1 : 0
| Уэска
Осасуна
|2 : 4 ДВ
| Расинг
Вильярреал
|2 : 1
| Атлетико Балеарес
Атлетико М
|2 : 3
| Альбасете
Сельта
|2 : 2 3 : 0
| Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
|2 : 3
| Алавес
Севилья
|1 : 0
| Оуренсе
Атлетик Б
|0 : 1 ДВ
| Бургос
Хетафе
|3 : 1
| Мурсия
Бетис
|0 : 2
| Гранада
Райо Вальекано
|1 : 3
1/8 финала
| Депортиво
Атлетико М
|13.01
| Реал Сосьедад
Осасуна
|13.01
| Культураль Леонеса
Атлетик Б
|13.01
| Бетис
Эльче
|14.01
| Альбасете
Реал Мадрид
|14.01
| Алавес
Райо Вальекано
|14.01
| Расинг
Барселона
|15.01
| Бургос
Валенсия
|15.01