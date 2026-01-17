05:52 ()
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 17 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 17-01-2026 14:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
17 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 17 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
26 Англия зщ Эйден Хевен
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
37 Англия пз Кобби Майну
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
19 Камерун нп Брайан Мбемо
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
68 Англия зщ Макс Аллейн
33 Англия зщ Нико О'Райли
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
16 Испания пз Родри
42 Гана пз Антуан Семеньо
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Шотландия Даррен Барр Флетчер (и.о.)
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити3 : 0Манчестер Юнайтед
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Юнайтед1 : 2
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Манчестер Сити
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Сити10 : 1
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити1 : 1
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити1 : 1
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2149
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2143
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2135
5
Лига Европы
Брентфорд2133
6 Ньюкасл Юнайтед2132
7 Манчестер Юнайтед2132
8 Челси2131
9 Фулхэм2131
10 Сандерленд2130
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2128
14 Тоттенхэм Хотспур2127
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2122
17 Ноттингем Форест2121
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2114
19
Зона вылета
Бёрнли2113
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

Отзывы и комментарии к матчу

