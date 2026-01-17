Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 17 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 17 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|37
|пз
|Кобби Майну
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|68
|зщ
|Макс Аллейн
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|16
|пз
|Родри
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|Даррен Барр Флетчер (и.о.)
|Хосеп Гвардиола
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|13.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|10 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|35
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|21
|33
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|32
|8
|Челси
|21
|31
|9
|Фулхэм
|21
|31
|10
|Сандерленд
|21
|30
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|13
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7