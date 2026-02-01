Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 26 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вагнер Мансини
|Одаир Эллманн
|06.12.2024
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|22.07.2024
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|22.10.2022
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|4 : 2
|25.06.2022
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|20.11.2021
|Южноамериканский кубок - 2021
|Финал
|1 : 0
|07.11.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 2
|10.07.2021
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|20.12.2020
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|13.02.2026
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|4 : 0
|20.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|13.02.2026
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|3
|7
|2
|Сан-Паулу
|3
|7
|3
|Флуминенсе
|3
|7
|4
|Баия
|3
|7
|5
|Коринтианс
|3
|6
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|6
|7
|Ред Булл Брагантино
|3
|6
|8
|Шапекоэнсе
|3
|5
|9
|Мирасол
|3
|5
|10
|Коритиба
|3
|4
|11
|Фламенго
|3
|4
|12
|Ботафого
|3
|3
|13
|Гремио
|3
|3
|14
|Витория
|3
|3
|15
|Атлетико Минейро
|3
|2
|16
|Ремо
|3
|2
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Сантос
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Интернасьонал
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Крузейро
|3
|1