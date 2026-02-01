04:45 ()
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2026 00:00
26 Февраля 2026 года в 01:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 4-й тур
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 26 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Главные тренеры
Бразилия Вагнер Мансини
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
06.12.2024 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 2Ред Булл Брагантино
22.07.2024 Бразилия - Серия А 18-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Атлетико Паранаэнсе
09.10.2023 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Ред Булл Брагантино
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0Атлетико Паранаэнсе
22.10.2022 Бразилия - Серия А 33-й тур Ред Булл Брагантино4 : 2Атлетико Паранаэнсе
25.06.2022 Бразилия - Серия А 14-й тур Атлетико Паранаэнсе4 : 2Ред Булл Брагантино
20.11.2021 Южноамериканский кубок - 2021 Финал Атлетико Паранаэнсе1 : 0Ред Булл Брагантино
07.11.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Ред Булл Брагантино0 : 2Атлетико Паранаэнсе
10.07.2021 Бразилия - Серия А 11-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 2Ред Булл Брагантино
20.12.2020 Бразилия - Серия А 26-й тур Ред Булл Брагантино0 : 1Атлетико Паранаэнсе
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур 2 : 0Ред Булл Брагантино
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 0 : 1Ред Булл Брагантино
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 3 : 1Ред Булл Брагантино
04.12.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур Ред Булл Брагантино4 : 0
20.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 1
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 1
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 0 : 1Атлетико Паранаэнсе
08.12.2024 Бразилия - Серия А 38-й тур 1 : 0Атлетико Паранаэнсе
06.12.2024 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 2Ред Булл Брагантино
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас37
2 Сан-Паулу37
3 Флуминенсе37
4 Баия37
5 Коринтианс36
6 Атлетико Паранаэнсе36
7 Ред Булл Брагантино36
8 Шапекоэнсе35
9 Мирасол35
10 Коритиба34
11 Фламенго34
12 Ботафого33
13 Гремио33
14 Витория33
15 Атлетико Минейро32
16 Ремо32
17
Зона вылета
Васко да Гама31
18
Зона вылета
Сантос31
19
Зона вылета
Интернасьонал31
20
Зона вылета
Крузейро31

Отзывы и комментарии к матчу

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
