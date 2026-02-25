04:44 ()
Свернуть список

Ювентус - Галатасарай 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2026 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
25 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ювентус
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Галатасарай, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Галатасарай
Стамбул, Турция
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Англия зщ Ллойд Келли
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
22 США пз Уэстон Маккенни
18 Сербия пз Филип Костич
21 Италия пз Фабио Миретти
15 Франция пз Пьер Калюлю
7 Португалия нп Шику Консейсау
30 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Турция вр Угурджан Чакыр
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
4 Сенегал зщ Исмаил Якобс
77 Нидерланды пз Ноа Ланг
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
8 Бразилия пз Габриэл Сара
11 Турция пз Юнус Акгюн
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Турция Окан Бурук
История личных встреч
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Галатасарай5 : 2Ювентус
11.12.2013 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Галатасарай1 : 0Ювентус
02.10.2013 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Ювентус2 : 2Галатасарай
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Ювентус0 : 2
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Галатасарай5 : 2Ювентус
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 2Ювентус
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Ювентус2 : 2
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 0Ювентус
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 2 : 0Галатасарай
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Галатасарай5 : 2Ювентус
13.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Галатасарай5 : 1
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Галатасарай
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Галатасарай3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Галатасарай». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Галатасарай» — 5:2.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close