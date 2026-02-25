Ювентус - Галатасарай 25 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Галатасарай, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Галатасарай
Стамбул, Турция
16
вр
Микеле Ди Грегорио
4
зщ
Федерико Гатти
6
зщ
Ллойд Келли
5
пз
Мануэль Локателли
19
пз
Кефрен Тюрам-Юльен
22
пз
Уэстон Маккенни
18
пз
Филип Костич
21
пз
Фабио Миретти
15
пз
Пьер Калюлю
7
нп
Шику Консейсау
30
нп
Джонатан Дэвид
1
вр
Угурджан Чакыр
7
зщ
Роланд Шаллаи
6
зщ
Давинсон Санчес
42
зщ
Абдюлькерим Бардакджи
4
зщ
Исмаил Якобс
77
пз
Ноа Ланг
34
пз
Лукас Торрейра
8
пз
Габриэл Сара
11
пз
Юнус Акгюн
45
нп
Виктор Осимхен
53
нп
Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Окан Бурук
История личных встреч
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
5 : 2
11.12.2013
Лига чемпионов
Группа B. 6-й тур
1 : 0
02.10.2013
Лига чемпионов
Группа B. 2-й тур
2 : 2
21.02.2026
Италия — Серия А
26-й тур
0 : 2
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
5 : 2
14.02.2026
Италия — Серия А
25-й тур
3 : 2
08.02.2026
Италия — Серия А
24-й тур
2 : 2
05.02.2026
Кубок Италии
1/4 финала
3 : 0
21.02.2026
Турция — Суперлига
23-й тур
2 : 0
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
5 : 2
13.02.2026
Турция — Суперлига
22-й тур
5 : 1
08.02.2026
Турция — Суперлига
21-й тур
0 : 3
04.02.2026
Кубок Турции
Группа A. 3-й тур
3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Галатасарай». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Галатасарай» — 5:2.
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.