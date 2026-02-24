Ассистент Дика Адвоката объявил о завершении карьеры 78-летним тренером

Дата публикации: 24-02-2026 23:16

Кор Пот, который долгое время был помощником бывшего главного тренера сборной России Дика Адвоката, поделился своими мыслями о будущем 78-летнего тренера.

«Вернемся ли мы к работе в будущем? Честно говоря, это, скорее всего, была наша последняя работа», — ответил Пот на соответствующий вопрос.

В понедельник, 23 февраля, Дик Адвокат официально покинул пост главного тренера национальной команды Кюрасао. Вместе с ним из сборной ушёл и его верный помощник, Кор Пот.

Нидерландский наставник возглавил команду Кюрасао в 2024 году. Под его руководством сборная сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, что является значительным достижением для этого футбольного коллектива.

В России Дик Адвокат работал не только с национальной сборной, но и в клубном футболе — он был главным тренером петербургского «Зенита». Под его руководством команда выиграла чемпионат России, а также одержала победы в Кубке и Суперкубке УЕФА, закрепив статус одного из лучших российских клубов того периода.