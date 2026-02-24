«Атлетико» победил «Брюгге» и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 24-02-2026 23:20

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между мадридским «Атлетико» из Испании и бельгийским клубом «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и завершилась убедительной победой испанской команды со счётом 4:1. Первая игра этих соперников закончилась ничьей 3:3, что позволило «Атлетико» выйти вперёд по сумме двух встреч. Главным арбитром матча был назначен Клеман Тюрпен из Франции.

На 23-й минуте матч открылся голом Александра Сёрлота, который вывел хозяев вперёд. Бельгийцы ответили на 37-й минуте ударом Хоэля Ордоньеса, сократив разрыв в счёте. Однако вскоре после перерыва, на 48-й минуте, Джонни Кардозо забил второй гол за «Атлетико». В дальнейшем Сёрлот отметился ещё двумя голами — дублем на 76-й минуте и хет-триком на 87-й, поставив точку в этой встрече и обеспечив итоговую победу своего клуба.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» набрал 10 очков, заняв 19-е место в общем рейтинге, а «Атлетико» с 13 очками расположился на 14-й позиции. В 1/8 финала испанская команда встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Тоттенхэм Хотспур».

Финал нынешнего сезона Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Это обещает стать ярким и незабываемым событием для всех любителей футбола.