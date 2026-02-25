Реал Мадрид - Бенфика 25 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бенфика, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1
вр
Тибо Куртуа
12
зщ
Трент Александер-Арнольд
22
зщ
Антонио Рюдигер
18
зщ
Альваро Фернандес
17
зщ
Рауль Асенсио
8
пз
Федерико Вальверде
15
пз
Арда Гюлер
14
пз
Орельен Тчуамени
6
пз
Эдуарду Камавинга
7
пз
Винисиус Жуниор
10
нп
Килиан Мбаппе
1
вр
Анатолий Трубин
17
зщ
Амар Дедич
44
зщ
Томаш Араужу
30
зщ
Николас Отаменди
26
зщ
Самуэль Даль
18
пз
Леандро Баррейро
27
пз
Рафаэл Силва
5
пз
Энсо Барренечеа
8
нп
Фредрик Эурснес
21
нп
Андреас Шельдеруп
14
нп
Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Жозе Моуринью
История личных встреч
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
0 : 1
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
4 : 2
21.02.2026
Испания — Примера
25-й тур
2 : 1
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
0 : 1
14.02.2026
Испания — Примера
24-й тур
4 : 1
08.02.2026
Испания — Примера
23-й тур
0 : 2
01.02.2026
Испания — Примера
22-й тур
2 : 1
21.02.2026
Португалия — Примейра
23-й тур
3 : 0
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
0 : 1
13.02.2026
Португалия — Примейра
22-й тур
1 : 2
08.02.2026
Португалия — Примейра
21-й тур
2 : 1
01.02.2026
Португалия — Примейра
20-й тур
0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Реал» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 1:0.
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.