Реал Мадрид - Бенфика 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
25 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Реал Мадрид
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бенфика, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
18 Испания зщ Альваро Фернандес
17 Испания зщ Рауль Асенсио
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция пз Арда Гюлер
14 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
27 Португалия пз Рафаэл Силва
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Бенфика0 : 1Реал Мадрид
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Бенфика4 : 2Реал Мадрид
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 1Реал Мадрид
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Реал Мадрид4 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 0 : 2Реал Мадрид
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Реал Мадрид2 : 1
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 2Бенфика
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика2 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 0Бенфика
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Реал» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 1:0.

Отзывы и комментарии к матчу

