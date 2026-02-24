Ньюкасл - Карабах 24 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Карабах, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Карабах
Агдам, Азербайджан
32
вр
Аарон Рамсдейл
2
зщ
Киран Триппьер
33
зщ
Дэн Бёрн
4
зщ
Свен Ботман
37
зщ
Алекс Мёрфи
8
пз
Сандро Тонали
28
пз
Джо Уиллок
7
пз
Жоэлинтон
11
нп
Харви Барнс
23
нп
Джейкоб Мёрфи
18
нп
Уильям Осула
99
вр
Матеуш Кохальски
2
зщ
Матеус Силва
55
зщ
Бадави Гусейнов
81
зщ
Кевин Давид Медина Рентерия
44
зщ
Элвин Джафаргулиев
35
пз
Педро Бикальо
8
пз
Марко Янкович
15
пз
Леандру Андраде
9
пз
Хони Монтьель
10
пз
Абделла Зубир
17
нп
Камило Дуран
Главные тренеры
Эдди Хау
Гурбан Гурбанов
История личных встреч
18.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
1 : 6
21.02.2026
Англия — Премьер-лига
27-й тур
2 : 1
18.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
1 : 6
14.02.2026
Кубок Англии
1/16 финала
1 : 3
10.02.2026
Англия — Премьер-лига
26-й тур
1 : 2
07.02.2026
Англия — Премьер-лига
25-й тур
2 : 3
18.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
1 : 6
14.02.2026
Азербайджан — Премьер-лига
20-й тур
0 : 1
10.02.2026
Азербайджан — Премьер-лига
19-й тур
1 : 2
01.02.2026
Азербайджан — Премьер-лига
18-й тур
1 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
6 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ньюкасл» — 6:1.
