Ньюкасл - Карабах 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2026 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
24 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ньюкасл Юнайтед
Карабах

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Карабах, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Карабах
Агдам, Азербайджан
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
2 Англия зщ Киран Триппьер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
37 Ирландия зщ Алекс Мёрфи
8 Италия пз Сандро Тонали
28 Англия пз Джо Уиллок
7 Бразилия пз Жоэлинтон
11 Англия нп Харви Барнс
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
18 Дания нп Уильям Осула
99 Польша вр Матеуш Кохальски
2 Бразилия зщ Матеус Силва
55 Азербайджан зщ Бадави Гусейнов
81 Колумбия зщ Кевин Давид Медина Рентерия
44 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
35 Бразилия пз Педро Бикальо
8 Черногория пз Марко Янкович
15 Кабо-Верде пз Леандру Андраде
9 Испания пз Хони Монтьель
10 Франция пз Абделла Зубир
17 Колумбия нп Камило Дуран
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Карабах1 : 6Ньюкасл Юнайтед
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
14.02.2026 Азербайджан — Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Карабах
10.02.2026 Азербайджан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 2Карабах
01.02.2026 Азербайджан — Премьер-лига 18-й тур Карабах1 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 6 : 0Карабах
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ньюкасл» — 6:1.

