«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» и закрепился в зоне топ-4 АПЛ

Дата публикации: 24-02-2026 01:46

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором сошлись «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда «красных дьяволов». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле, а основным арбитром встречи выступил Даррен Ингланд.

Единственный гол в матче был забит Беньямином Шешко на 71-й минуте игры, что и принесло победу гостям.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» укрепил свои позиции в верхней части таблицы, поднявшись на четвёртое место с 48 очками. В то же время «Эвертон» остался на девятой строчке, имея в активе 37 баллов.

В ближайших матчах «Эвертон» 28 февраля сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» 1 марта примет у себя дома «Кристал Пэлас». Эти встречи обещают быть интересными и важными для дальнейшего распределения позиций в турнирной таблице.