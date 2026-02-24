«Торино» заменил Марко Барони на Роберто Д′Аверса в качестве главного тренера

Дата публикации: 24-02-2026 01:41

Итальянский футбольный клуб «Торино» сообщил о своем решении расстаться с главным тренером Марко Барони. На смену ему пришел тренер с большим опытом — Роберто Д'Аверса. Этот 50-летний специалист до этого времени работал с такими командами, как «Эмполи», «Лечче», «Сампдория» и «Парма». Контракт Д'Аверсы с «Торино» рассчитан до 30 июня 2026 года, что говорит о долгосрочной перспективе сотрудничества.

После 26 туров чемпионата Италии «Торино» находится на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 27 очков. За последние восемь игр команда смогла одержать лишь одну победу — над клубом «Лечче» с минимальным счётом 1:0. Такая статистика не отвечает амбициям клуба и стала одной из причин для замены наставника.

В предстоящем, 27-м туре, «Торино» сыграет на своем стадионе «Олимпико Гранде Торино» против римского клуба «Лацио». После 26 сыгранных туров лидером Серии А является клуб «Интер», который удерживает первое место с 64 очками в копилке. Таким образом, «Торино» предстоит серьезный матч, который может стать отправной точкой для улучшения результатов под руководством нового тренера.