Паулу Фонсека раскритиковал политику Дональда Трампа и поделился мнением о чемпионате мира в США

Дата публикации: 24-02-2026 01:42

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил своё недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Ранее португальский специалист уже критиковал действия американской администрации и теперь ответил на вопрос о том, стоит ли европейским странам отказаться от участия в следующем чемпионате мира, который пройдёт в США.

«Я не знаю точно. Но правда в том, что те из нас, кто по-настоящему любит футбол, предпочли бы, чтобы чемпионат мира проходил в другом месте. Не в США, и не в нынешних условиях. Позиция американского президента заключается в том, чтобы забывать и игнорировать самых уязвимых, думать лишь о своих экономических интересах. Он не думает о людях, а только о деньгах. Не уверен, является ли футбол правильным способом протеста против этого, но для меня есть вещи, которые абсолютно неприемлемы.

Знаете, что я почувствовал, когда увидел, как Премию мира ФИФА вручали Трампу? Стыд. Это очень печально. Футбол не заслуживает такого отношения. Для меня это позор», – приводит слова Фонсеки издание L'Équipe.

Фонсека подчеркнул, что современный футбол должен быть свободен от политических игр и использоваться исключительно для объединения людей, а не для оправдания спорных решений властей. Он убеждён, что спорт должен служить примером справедливости и уважения к каждому человеку, независимо от его социального положения. В свете предстоящего чемпионата мира, который пройдёт на территории США, эти слова приобретают особую актуальность — многие футбольные эксперты и болельщики продолжают обсуждать возможность бойкота и призывают к гуманному подходу к организации таких масштабных событий.