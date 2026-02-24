Полузащитник «Бенфики» Престианни грозит судебным иском против Мбаппе и Винисиуса

Дата публикации: 24-02-2026 01:38

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни собирается подать иск против нападающих «Реала» – Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора – в связи с расследованием инцидента с расистскими оскорблениями в адрес бразильского футболиста во время матча между этими командами в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Престианни намерен направить жалобы по данному делу в организации УЕФА, ФИФА, а также обратиться в судебные органы Португалии для рассмотрения этой ситуации в правовом поле.

Ранее УЕФА временно отстранил аргентинского полузащитника от участия в матчах, в то время как расследование инцидента продолжается. Отмечается, что в эпизоде Престианни закрыл рот футболкой, что затрудняет точное понимание и анализ произошедшего события.

Данный конфликт привлек большое внимание болельщиков и СМИ, поскольку вопросы расизма в футболе остаются очень острыми и вызывают обширные обсуждения в мире спорта. Многие эксперты и представители футбольного сообщества призывают к более жестким мерам для борьбы с подобными проявлениями нетерпимости на поле и за его пределами. В то же время, игроки и клубы заинтересованы в том, чтобы инциденты не мешали спортивной борьбе и регламентным процедурам, а расследования проходили объективно и прозрачно.