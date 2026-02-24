Мартинес: Роналду останется величайшим футболистом всех времён, даже без победы на ЧМ

Дата публикации: 24-02-2026 01:40

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес уверен, что нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и португальской национальной команды Криштиану Роналду навсегда останется выдающейся фигурой в истории мирового футбола, независимо от того, удастся ли ему выиграть чемпионат мира 2026 года.

По словам Мартинеса, Роналду уже заслуженно считается одним из величайших футболистов всех времен, и это не изменится даже в случае, если он не завоюет главный трофей. Главная задача сборной – максимально эффективно использовать предоставленную возможность для борьбы за победу. Для этого нужна постоянная работа над собой, тщательный анализ игры и правильный настрой, который уже помог команде выиграть Лигу наций.

Тренер отметил, что никогда не встречал футболиста, который каждый день с утра настраивается на улучшение своих навыков в такой степени, как делает это Роналду. Если бы Криштиану мог играть бесконечно, это значительно облегчило бы процесс адаптации молодых игроков в национальной команде. Он стремится использовать каждый день, чтобы стать сильнее и приносить пользу команде, – отметил Мартинес в интервью для Goal.com, ссылаясь на Portugal Football Summit Podcast.