«Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» в € 250 млн за трансфер Ламина Ямаля

Дата публикации: 24-02-2026 01:44

Президент клуба «Барселона» Жоан Лапорта поделился информацией о том, что «Пари Сен-Жермен» предпринимал попытку приобрести у каталонцев талантливого вингера сборной Испании Ламина Ямаля. Ранее пресса активно сообщала об интересе французского клуба к молодому футболисту.

«ПСЖ» предлагал нам два года назад €250 миллионов за Ламина Ямаля, но мы отказались. В тот момент ему было всего 17 лет — многие считали это решение безрассудным!» — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на футбольное медиа Jijantes FC.

Ламин Ямаль играет за первую команду «Барселоны» с апреля 2023 года. Его дебют состоялся в возрасте 15 лет и 290 дней, что подчеркивает высокий потенциал футболиста. В сезоне, который сейчас продолжается, юный испанец уже забил 15 голов и сделал 14 ассистов в 33 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых.

Ямаль считается одним из самых перспективных молодых игроков в Европе, его техника и скорость впечатляют болельщиков и экспертов. Отклонение такого крупного предложения со стороны ПСЖ стало для многих неожиданным решением, свидетельствующим о долгосрочной стратегии развития клуба на основе своих воспитанников. Лапорта особо подчеркнул важность веры в молодых футболистов и инвестиции в будущее команды, что уже начинает приносить свои плоды.