Байер - Олимпиакос 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2026 22:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
24 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Байер
Олимпиакос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Олимпиакос, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Олимпиакос
Пирей, Греция
28 Германия вр Янис Бласвих
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
8 Германия пз Роберт Андрих
21 Испания пз Лукас Васкес
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
24 Испания пз Алеш Гарсия
20 Испания пз Алехандро Гримальдо
30 Алжир пз Ибрахим Маза
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
14 Чехия нп Патрик Шик
88 Греция вр Константинос Цолакис
23 Бразилия зщ Родиней
45 Греция зщ Панайотис Рецос
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
96 Греция пз Христос Музакитис
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
10 Португалия нп Желсон Мартинш
99 Иран нп Мехди Тареми
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Олимпиакос0 : 2Байер
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Олимпиакос2 : 0Байер
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 0Байер
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Олимпиакос0 : 2Байер
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Байер4 : 0
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Байер
03.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 0
21.02.2026 Греция — Суперлига 22-й тур Олимпиакос2 : 0
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Олимпиакос0 : 2Байер
14.02.2026 Греция — Суперлига 21-й тур 0 : 0Олимпиакос
08.02.2026 Греция — Суперлига 20-й тур Олимпиакос0 : 1
04.02.2026 Греция — Суперлига 17-й тур 0 : 3Олимпиакос
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Байер» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Байер» — 2:0.

