Байер - Олимпиакос 24 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Олимпиакос, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Олимпиакос
Пирей, Греция
28
вр
Янис Бласвих
4
зщ
Джарелл Куанса
12
зщ
Эдмон Тапсоба
8
пз
Роберт Андрих
21
пз
Лукас Васкес
25
пз
Эксекиэль Паласиос
24
пз
Алеш Гарсия
20
пз
Алехандро Гримальдо
30
пз
Ибрахим Маза
19
нп
Эрнест Поку
14
нп
Патрик Шик
88
вр
Константинос Цолакис
23
зщ
Родиней
45
зщ
Панайотис Рецос
5
зщ
Лоренцо Пирола
3
зщ
Франсиско Ортега
32
пз
Сантьяго Эссе
96
пз
Христос Музакитис
56
пз
Даниэл Поденсе
10
нп
Желсон Мартинш
99
нп
Мехди Тареми
9
нп
Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
18.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
0 : 2
20.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 7-й тур
2 : 0
21.02.2026
Германия — Бундеслига
23-й тур
1 : 0
18.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
0 : 2
14.02.2026
Германия — Бундеслига
22-й тур
4 : 0
07.02.2026
Германия — Бундеслига
21-й тур
1 : 1
03.02.2026
Кубок Германии
1/4 финала
3 : 0
21.02.2026
Греция — Суперлига
22-й тур
2 : 0
18.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
0 : 2
14.02.2026
Греция — Суперлига
21-й тур
0 : 0
08.02.2026
Греция — Суперлига
20-й тур
0 : 1
04.02.2026
Греция — Суперлига
17-й тур
0 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Байер» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Байер» — 2:0.
