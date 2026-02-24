Аль-Таавун - Аль-Хиляль 24 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Хиляль, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Периклес Раймундо Оливейра Шамуска
|Симоне Индзаги
|15.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 0
|03.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|0 : 3
|11.12.2023
|Кубок Короля
|1/4 финала
|3 : 0
|10.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|12.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 8-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 7-й тур
|0 : 0
|05.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|0 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|23
|56
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|22
|55
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|22
|54
|4
|Аль-Кадисия
|23
|53
|5
|Аль-Таавун
|22
|39
|6
|Аль-Иттифак
|23
|38
|7
|Аль-Иттихад
|22
|38
|8
|Неом
|22
|31
|9
|Аль-Фатех
|23
|27
|10
|Аль-Халидж
|22
|27
|11
|Аль-Фейха
|22
|26
|12
|Аль-Шабаб
|23
|25
|13
|Аль-Хазм
|22
|24
|14
|Аль-Холуд
|22
|19
|15
|Эр-Рияд
|23
|16
| 16
Зона вылета
|Дамак
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|23
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|22
|8