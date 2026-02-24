03:17 ()
Аль-Таавун - Аль-Хиляль 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2026 21:00
24 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Аль-Таавун
Аль-Хиляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Хиляль, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Бразилия Периклес Раймундо Оливейра Шамуска
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
15.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Таавун0 : 2Аль-Хиляль
26.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Таавун
03.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Таавун0 : 3Аль-Хиляль
11.12.2023 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Хиляль3 : 0Аль-Таавун
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Таавун
20.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Таавун2 : 3
12.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 2 : 1Аль-Таавун
07.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Таавун1 : 1
03.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 1 : 0Аль-Таавун
30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Таавун1 : 0
21.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Хиляль1 : 1
16.02.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 8-й тур Аль-Хиляль2 : 1
13.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль2 : 0
09.02.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 7-й тур 0 : 0Аль-Хиляль
05.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 0 : 6Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2356
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2255
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2254
4 Аль-Кадисия2353
5 Аль-Таавун2239
6 Аль-Иттифак2338
7 Аль-Иттихад2238
8 Неом2231
9 Аль-Фатех2327
10 Аль-Халидж2227
11 Аль-Фейха2226
12 Аль-Шабаб2325
13 Аль-Хазм2224
14 Аль-Холуд2219
15 Эр-Рияд2316
16
Зона вылета
Дамак2315
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2310
18
Зона вылета
Аль-Наджма228

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

