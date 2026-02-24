03:17 ()
Атлетико - Брюгге 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2026 19:45
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
24 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Атлетико М
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Брюгге, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Брюгге
Брюгге, Бельгия
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
16 Аргентина зщ Науэль Молина
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
6 Испания пз Коке
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
22 Нигерия пз Адемола Лукман
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
22 Бельгия вр Симон Миньоле
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
8 Греция пз Христос Дзолис
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
25 Сербия нп Александар Станкович
67 Франция нп Мамаду Диахон
7 Германия нп Николо Трезольди
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге3 : 3Атлетико М
12.10.2022 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Атлетико М0 : 0Брюгге
04.10.2022 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Брюгге2 : 0Атлетико М
11.12.2018 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Брюгге0 : 0Атлетико М
03.10.2018 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Атлетико М3 : 1Брюгге
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Атлетико М4 : 2
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге3 : 3Атлетико М
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 3 : 0Атлетико М
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетико М4 : 0
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Атлетико М0 : 1
21.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 26-й тур Брюгге2 : 1
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге3 : 3Атлетико М
15.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 25-й тур 1 : 2Брюгге
08.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 24-й тур Брюгге3 : 0
01.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 23-й тур 1 : 0Брюгге
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 3:3.

Отзывы и комментарии к матчу

