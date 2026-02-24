03:17 ()
Интер - Будё-Глимт 24 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 24-02-2026 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
24 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Интер М
Будё-Глимт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Будё-Глимт, которое состоится 24 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
31 Германия зщ Янн Биссекк
8 Хорватия пз Петар Сучич
23 Италия пз Николо Барелла
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
32 Италия пз Федерико Димарко
94 Италия нп Франческо Эспозито
9 Франция нп Маркус Тюрам
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Будё-Глимт3 : 1Интер М
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Интер М
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Интер М3 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Интер М
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Будё-Глимт
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Будё-Глимт3 : 1
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Будё-Глимт
30.11.2025 Норвегия — Элитсерия 30-й тур Будё-Глимт5 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Интер» — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Будё-Глимт» — 3:1.

Отзывы и комментарии к матчу

