Аль-Наджма - Аль-Наср 25 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наджма - Аль-Наср, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жорже Жезуш
|19.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|4 : 1
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|28.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|4 : 0
|18.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|23
|56
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|22
|55
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|22
|54
|4
|Аль-Кадисия
|23
|53
|5
|Аль-Таавун
|22
|39
|6
|Аль-Иттифак
|23
|38
|7
|Аль-Иттихад
|22
|38
|8
|Неом
|22
|31
|9
|Аль-Фатех
|23
|27
|10
|Аль-Халидж
|22
|27
|11
|Аль-Фейха
|22
|26
|12
|Аль-Шабаб
|23
|25
|13
|Аль-Хазм
|22
|24
|14
|Аль-Холуд
|22
|19
|15
|Эр-Рияд
|23
|16
| 16
Зона вылета
|Дамак
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|23
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|22
|8