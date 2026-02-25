Аль-Наджма - Аль-Наср 25 Февраля прямая трансляция

04:45 ()
Начало трансляции: 25-02-2026 21:00
25 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Аль-Наджма
Аль-Наср

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наджма - Аль-Наср, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наджма
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
19.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 4 : 1Аль-Наджма
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Наджма2 : 1
05.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 3 : 0Аль-Наджма
01.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 1 : 0Аль-Наджма
28.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наджма1 : 1
21.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Наср4 : 0
18.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср1 : 0
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Аль-Наср
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2356
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2255
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2254
4 Аль-Кадисия2353
5 Аль-Таавун2239
6 Аль-Иттифак2338
7 Аль-Иттихад2238
8 Неом2231
9 Аль-Фатех2327
10 Аль-Халидж2227
11 Аль-Фейха2226
12 Аль-Шабаб2325
13 Аль-Хазм2224
14 Аль-Холуд2219
15 Эр-Рияд2316
16
Зона вылета
Дамак2315
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2310
18
Зона вылета
Аль-Наджма228

