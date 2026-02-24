Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: С каждым днём Лапорта всё больше напоминает Трампа

Дата публикации: 24-02-2026 23:18

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил резкую критику в адрес своего конкурента на предстоящих выборах, а также нынешнего президента клуба Жоана Лапорты. Лапорта намекнул, что Фонт может быть причастен к заявлению, поданному против него, которое связано с обвинениями в отмывании денег.

«Лапорта с каждым днем все больше напоминает Дональда Трампа. Он находит себе мнимых врагов и вводит людей в заблуждение. Они пытаются втянуть меня в конфликт и очернить мою репутацию, хотя я всего лишь преданный болельщик „Барселоны“, — заявил Фонт в интервью El Món на радиостанции RAC1, как сообщает AS.

Выборы президента «Барселоны» запланированы на 15 марта этого года. Победитель вступит в должность с 1 июля и возглавит клуб в новом сезоне.

Жоан Лапорта, занимая пост президента, неоднократно влиял на развитие клуба, добиваясь спортивных и финансовых успехов, но при этом не избегал критики и обвинений. Виктор Фонт же позиционирует себя как кандидат, который стремится к прозрачности и честности, обещая возвращение доверия среди фанатов и укрепление репутации клуба на международной арене.

Обе стороны активно ведут предвыборную кампанию, привлекая внимание общественности и сотрудников клуба. Напряженная борьба за пост президента «Барселоны» обещает стать одним из главных событий футбольного мира весной этого года.