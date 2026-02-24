04:42 ()
Свернуть список

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: С каждым днём Лапорта всё больше напоминает Трампа

Дата публикации: 24-02-2026 23:18

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил резкую критику в адрес своего конкурента на предстоящих выборах, а также нынешнего президента клуба Жоана Лапорты. Лапорта намекнул, что Фонт может быть причастен к заявлению, поданному против него, которое связано с обвинениями в отмывании денег.

«Лапорта с каждым днем все больше напоминает Дональда Трампа. Он находит себе мнимых врагов и вводит людей в заблуждение. Они пытаются втянуть меня в конфликт и очернить мою репутацию, хотя я всего лишь преданный болельщик „Барселоны“, — заявил Фонт в интервью El Món на радиостанции RAC1, как сообщает AS.

Выборы президента «Барселоны» запланированы на 15 марта этого года. Победитель вступит в должность с 1 июля и возглавит клуб в новом сезоне.

Жоан Лапорта, занимая пост президента, неоднократно влиял на развитие клуба, добиваясь спортивных и финансовых успехов, но при этом не избегал критики и обвинений. Виктор Фонт же позиционирует себя как кандидат, который стремится к прозрачности и честности, обещая возвращение доверия среди фанатов и укрепление репутации клуба на международной арене.

Обе стороны активно ведут предвыборную кампанию, привлекая внимание общественности и сотрудников клуба. Напряженная борьба за пост президента «Барселоны» обещает стать одним из главных событий футбольного мира весной этого года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close