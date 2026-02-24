«Ювентус» изучает варианты с Алисоном и Викарио для замены Ди Грегорио

Дата публикации: 24-02-2026 23:21

«Ювентус» продолжает активный поиск вариантов для усиления позиции голкипера. Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба выразило недовольство игрой Микеле Ди Грегорио и стремится приобрести более опытного и надежного вратаря для основы команды.

Основными кандидатами на замену Ди Грегорио в данный момент являются Алисон Бекер из английского клуба «Ливерпуль» и Гульельмо Викарио, который выступает за «Тоттенхэм Хотспур». Отмечается, что контракт Алисона с «красными» действует до 2027 года. Кроме того, Алисон уже знаком с главным тренером «Ювентуса» Лучано Спаллетти, поскольку они ранее работали вместе в «Роме», что может облегчить адаптацию игрока в новой команде.

Сообщается также, что представители «бьянконери» уже ведут переговоры с агентами Викарио, обсуждая возможный трансфер вратаря. В свою очередь, «Тоттенхэм» оценивает стоимость вратаря в диапазоне от 25 до 30 миллионов евро. Руководство «Ювентуса» внимательно рассматривает оба варианта, чтобы принять оптимальное решение для укрепления своей команды перед наступающим сезоном.

Таким образом, туринский клуб стремится не просто заменить Ди Грегорио, но и значительно улучшить качество вратарской линии, что является одной из приоритетных задач на текущий трансферный период.