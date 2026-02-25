«Ньюкасл» выиграл у «Карабаха» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 25-02-2026 01:32

Завершился ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» и азербайджанский «Карабах». На стадионе «Сент-Джеймс Парк» хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2. В первой встрече «Ньюкасл» уверенно выиграл со счетом 6:1, что позволило ему с большим преимуществом пройти в следующий раунд.

Игра началась активно: уже на четвёртой минуте полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали открыл счет. Спустя всего две минуты Жоэлинтон увеличил отрыв своей команды, забив второй гол. Несмотря на преимущество английского коллектива, «Карабах» на 51-й минуте сумел сократить разрыв благодаря Камило Дурану.

Но уже на следующей минуте защитник «Ньюкасла» Свен Ботман снова вывел свою команду вперед — 3:1. Азербайджанцы не сдались: на 57-й минуте «Карабах» получил право на пенальти, однако Марко Янкович не сумел его реализовать. Тем не менее, защитник азербайджанского клуба Элвин Джафаргулиев добил мяч в ближний угол ворот, установив окончательный результат матча — 3:2 в пользу «Ньюкасла».

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» набрал 10 очков, заняв 22-е место, а «Ньюкасл» с 14 очками расположился на 12-й позиции. В 1/8 финала противником английской команды станет победитель пары «Челси» — «Барселона», что обещает захватывающий поединок.

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Турнир продолжает радовать поклонников футбола захватывающими матчами и неожиданными результатами.