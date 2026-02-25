04:44 ()
Аталанта - Боруссия Д 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2026 19:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
25 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Аталанта
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Боруссия Д, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
8 Хорватия пз Марио Пашалич
59 Польша пз Никола Залевски
9 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Швейцария вр Грегор Кобель
49 Италия зщ Лука Реджани
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
7 Англия пз Джоб Беллингем
8 Германия пз Феликс Нмеча
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
14 Германия пз Максимилиан Байер
10 Германия пз Юлиан Брандт
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Боруссия Д2 : 0Аталанта
22.02.2018 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Аталанта1 : 1Боруссия Д
15.02.2018 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Боруссия Д3 : 2Аталанта
01.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Август 2017 Боруссия Д0 : 1Аталанта
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Аталанта2 : 1
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Боруссия Д2 : 0Аталанта
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Аталанта
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Аталанта2 : 1
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 0
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 2Боруссия Д
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Боруссия Д2 : 0Аталанта
13.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Боруссия Д4 : 0
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2Боруссия Д
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Боруссия Д3 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Боруссия» — 2:0.

Отзывы и комментарии к матчу

