Аталанта - Боруссия Д 25 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Боруссия Д, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
29
вр
Марко Карнезекки
3
зщ
Одилон Коссуну
19
зщ
Берат Джимсити
23
зщ
Сеад Колашинац
77
пз
Давиде Дзаппакоста
15
пз
Мартен де Рон
13
пз
Эдерсон
47
пз
Лоренцо Бернаскони
8
пз
Марио Пашалич
59
пз
Никола Залевски
9
нп
Джанлука Скамакка
1
вр
Грегор Кобель
49
зщ
Лука Реджани
3
зщ
Вальдемар Антон
5
зщ
Рами Бенсебаини
26
зщ
Юлиан Рюэрсон
7
пз
Джоб Беллингем
8
пз
Феликс Нмеча
24
пз
Даниэль Свенссон
14
пз
Максимилиан Байер
10
пз
Юлиан Брандт
9
нп
Серу Гирасси
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Нико Ковач
История личных встреч
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
2 : 0
22.02.2018
Лига Европы
1/16 финала. 2-й матч
1 : 1
15.02.2018
Лига Европы
1/16 финала. 1-й матч
3 : 2
01.08.2017
Товарищеские матчи (клубы) - 2017
Август 2017
0 : 1
22.02.2026
Италия — Серия А
26-й тур
2 : 1
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
2 : 0
14.02.2026
Италия — Серия А
25-й тур
0 : 2
09.02.2026
Италия — Серия А
24-й тур
2 : 1
05.02.2026
Кубок Италии
1/4 финала
3 : 0
21.02.2026
Германия — Бундеслига
23-й тур
2 : 2
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
2 : 0
13.02.2026
Германия — Бундеслига
22-й тур
4 : 0
07.02.2026
Германия — Бундеслига
21-й тур
1 : 2
01.02.2026
Германия — Бундеслига
20-й тур
3 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Боруссия» — 2:0.
