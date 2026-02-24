Иньеста выразил мнение о вероятности Ямаля получить «Золотой мяч»

Дата публикации: 24-02-2026 23:17

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мнением о перспективах молодого вингера каталонского клуба и национальной команды Испании Ламина Ямаля в борьбе за «Золотой мяч».

«Многое будет зависеть от того, сможет ли он продолжать свое развитие. У него есть природный талант и огромное желание работать – это серьёзное испытание для него.

Он обладает всеми качествами, чтобы достичь этой цели. Надеюсь, что он не потеряет ту динамику роста, которую демонстрирует сейчас, поскольку это очень важно — прежде всего для фанатов «Барселоны» и всей Испании — иметь такого футболиста высокого класса», – цитирует слова Иньесты издание Marca.

В текущем сезоне 18-летний Ямаль провёл 33 поединка во всех соревнованиях, сумев отличиться 15 забитыми мячами и сделав 14 результативных передач, что говорит о его значительном влиянии на игру команды.

Его прогресс вызывает большой интерес у поклонников футбола, и многие эксперты уверены, что Ламин Ямаль способен не только развиваться дальше, но и стать одной из ключевых фигур как в «Барселоне», так и в сборной Испании в ближайшие годы.