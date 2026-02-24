Неймар рассказал о своей главной цели на данном этапе карьеры

Дата публикации: 24-02-2026 23:15

Нападающий клуба «Сантос» Неймар рассматривает участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии как свою главную цель на текущем этапе спортивной карьеры. Об этом сообщает издание ESPN.

По данным источника, футболист всё чаще обсуждает предстоящий турнир со своими товарищами по команде в раздевалке, отдавая предпочтение этой теме перед другими разговорами.

Неймар является продуктом академии «Сантоса». За время выступлений в клубе из Сан-Паулу он провёл 254 матча в различных турнирах, забив 147 голов и сделав 71 результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Футболист уже добился значительных успехов на международной арене, но для него участие в чемпионате мира 2026 года — это не просто очередное соревнование, а возможность доказать свою значимость и помочь сборной завоевать очередной титул. Такой подход демонстрирует серьёзное отношение Неймара к национальной команде и желание оставить заметный след в истории бразильского футбола. При этом он продолжает показывать высокий уровень игры за «Сантос», подтверждая свой статус одного из ведущих бразильских нападающих.